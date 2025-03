De Luca, “Liste attesa? Campania prima a fine aprile”

“Si sta lavorando, in maniera ossessiva, sulla parte organizzativa, sulla parte che riguarda le risorse e sulla parte che riguarda il personale. Ridurre le liste d’attesa significa, innanzitutto, avere il personale necessario. E che la Regione Campania si presenti, a fine aprile, come la prima regione d’Italia per le liste d’attesa e’ un miracolo nel miracolo”. Il governatore campano, Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Napoli, ribadisce l’impegno per ridurre le liste d’attesa in sanita’. “Questo lavoro – sottolinea – lo stiamo facendo con 15mila dipendenti in meno. Abbiamo, per quanto riguarda alcune indagini gastroscopiche in modo particolare una difficolta’ perche’ non c’e’ proprio il personale. Quindi, stiamo cercando di risolvere questo problema. Ma, per il resto, gia’ oggi, sulle prestazioni sanitarie da erogare entro dieci giorni, siamo la prima regione d’Italia”, evidenzia De Luca, aggiungendo che, “poi, vi diremo anche come stiamo combinati con le prestazioni classificate come urgenti, cioe’ da erogare in tre giorni. E’ un lavoro immenso che si sta facendo, ma di cui essere veramente orgogliosi. Vedrete”.