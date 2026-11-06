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Imprese, Carraro (Gruppo Carraro): “Innovazione e ricerca per crescere nonostante le crisi”

  • Novembre 6, 2026
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Imprese, Carraro (Gruppo Carraro): “Innovazione e ricerca per crescere nonostante le crisi”

(Adnkronos) – “Le possibilità di crescita, in tale contesto, sono soprattutto legate all’innovazione e alla ricerca. C’è un grande bisogno di ripensare a come saranno le nostre fabbriche nei prossimi anni. Ci sono competenze di intelligenza artificiale, che andranno a implementare le competenze dei nostri collaboratori”. Lo spiega Enrico Carraro, Presidente Gruppo Carraro, alla giornata di apertura del Festival dell’Impresa 2026, in corso da oggi all’8 novembre a Bergamo. La kermesse si offre come luogo di incontro e confronto soprattutto tra gli imprenditori, ma anche con chi, nelle istituzioni e nel mondo dei servizi alle imprese, contribuisce ogni giorno a trovare ricette e soluzioni per andare avanti e superare le tante criticità: quelle geopolitiche, quelle relative all’energia, alla demografia, alla concorrenza diseguale, alle tecnologie robotiche e di intelligenza artificiale, ai passaggi generazionali. 

“Oggi ci sono tante guerre e complicazioni con i dazi e le materie prime. Ciononostante, abbiamo un mondo che ancora vede nell’Italia un possibile produttore di beni industriali e di alta qualità. Ci sono alcune aziende, che, anche in questo momento così complicato, sanno muoversi. Il lavoro è difficile, complicato, giorno per giorno dobbiamo trovare nuovi clienti, ma ci sono ancora buone possibilità”, conclude Carraro. 

lavoro

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