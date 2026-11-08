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Salerno

Minella (Forza Italia): “Competenze e lavoro qualificato per futuro dei giovani campani”

  • Novembre 8, 2026
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Minella (Forza Italia): “Competenze e lavoro qualificato per futuro dei giovani campani”

Formazione, occupazione qualificata e competitività delle imprese: sono le priorità indicate dal consigliere regionale della Campania Mimì Minella nel corso dell’audizione del 3 novembre in VI Commissione consiliare permanente, dedicata alla proposta di legge n. 47 sulla promozione, la governance e l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e sull’istituzione dell’Osservatorio Regionale per l’Intelligenza Artificiale della Campania (ORIAC). Nel suo intervento, Minella ha sottolineato il valore strategico dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo regionale, richiamando la necessità di tradurre il progresso tecnologico in crescita economica, coesione sociale e opportunità concrete per il territorio. Particolare attenzione è stata rivolta alle nuove generazioni. Il consigliere ha evidenziato il ruolo delle competenze avanzate nella creazione di nuove opportunità di lavoro qualificato, individuando in questo percorso uno strumento per contrastare la fuga dei talenti dalla Campania. Accanto al tema dei giovani, Minella ha posto quello delle imprese: l’intelligenza artificiale può sostenerne la competitività, favorendo l’innovazione dei processi, la produttività e una crescita sostenibile. «Il compito delle istituzioni è governare questa trasformazione, assicurando che il progresso tecnologico resti sempre al servizio della persona, del lavoro e dello sviluppo della Campania», ha dichiarato Minella.

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