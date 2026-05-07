Mazzeo (Salerno per i Giovani): Il Comune dovrà essere una Casa di Vetro

“Proporrò un protocollo d’intesa tra il Comune di Salerno e la Procura Generale della Repubblica per il controllo e la trasparenza di tutti i beni di proprietà del Comune affinché tutte le associazioni possano avere gli stessi diritti senza privilegi. Basta raccomandazioni. Basta favoritismi”.

Lo dichiara Marco Mazzeo, candidato al Consiglio Comunale di Salerno nella lista “Salerno per i Giovani” con Vincenzo De Luca Sindaco.

“Inoltre, proporrò l’istituzione di una Commissione Speciale del Comune di Salerno da affiancare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La legalità è fondamentale.

La trasparenza è fondamentale.

Il Comune di Salerno dovrà essere una vera e proprio Casa di Vetro!”.

Conclude Marco Mazzeo, candidato al Consiglio Comunale di Salerno nella lista “Salerno per i Giovani” con Vincenzo De Luca Sindaco.