Papa, in Duomo incontro con mamma piccolo Domenico

Pompei e Napoli blindate, scuole chiuse nel capoluogo partenopeo e piani speciali sia per la viabilita’ che per l’ordine e la sicurezza pubblica. Domani, 8 maggio, Papa Leone XIV arriva a Napoli per la sua visita pastorale, a un anno esatto dall’inizio del pontificato. In mattinata il Santo Padre sara’ a Pompei: arrivera’ in elicottero alle 8.50 nell’Area Meeting del Santuario. Ad accoglierlo ci saranno il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco della Citta’ metropolitana Gaetano Manfredi e il sindaco facente funzioni Andreina Esposito. Papa Leone XIV si spostera’ quindi nella sala Luisa Trapani per incontrare le Opere di Carita’: persone provenienti da contesti di disagio sociale accolte nei diversi centri del Santuario. Successivamente salira’ a bordo dell’auto scoperta per attraversare alcune zone della citta’ di Pompei, prima di raggiungere il Santuario, dove rivolgera’ un saluto agli ammalati, alle persone con disabilita’ e agli anziani presenti, invocando su di loro la benedizione del Signore. Alle 10.30 sara’ celebrata la Santa Messa. Alle 15 il Santo Padre salira’ nuovamente in elicottero per atterrare alla Rotonda Diaz, a Napoli, dove comincera’ la seconda parte della visita pastorale. Alle 15.45 il Pontefice arrivera’ nel Duomo e alle 17.15 raggiungera’ piazza del Plebiscito. Proprio nel Duomo il Papa incontrera’ Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico, morto a due anni e quattro mesi dopo il trapianto con un cuore congelato. “Con me ci sara’ anche Domenico”, sono state le parole della donna