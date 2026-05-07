Giro d’Italia, da Regione 244mila euro per tappa Paestum-Napoli

In vista della sesta tappa del Giro d’Italia 2026 (Paestum-Napoli), in programma il prossimo 14 maggio, la giunta regionale della Campania ha stanziato un contributo di 244mila euro a favore del Comune di Capaccio Paestum. Le risorse, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027, copriranno i costi organizzativi della partenza. Contestualmente, è stato approvato lo schema di protocollo di collaborazione tra le amministrazioni coinvolte per il coordinamento delle attività e la gestione dei flussi finanziari. “La delibera approvata dalla giunta regionale consolida il legame, già forte sul piano sportivo, tra la nostra regione e la Carovana rosa che, attraverso il ciclismo, traina anche lo sviluppo turistico dei territori – ha commentato l’assessora regionale allo Sport, Fiorella Zabatta – La tappa campana è unica: nella stessa giornata saranno percorsi ben 142 chilometri in Campania. Il 14 maggio il Giro diventerà una vetrina internazionale capace di raccontare, in un unico percorso, territori, identità e paesaggi lungo l’intero tracciato che si snoda tra la provincia di Salerno e quella di Napoli”. “La Paestum-Napoli sarà anche un omaggio – ha aggiunto – alla grande tradizione ciclistica campana e napoletana, che nel tempo ha visto passare campioni straordinari, da Fausto Coppi a Eddy Merckx, da Francesco Moser a Mark Cavendish, e che oggi ritrova nuova forza anche attraverso la riattivazione del Velodromo Albricci, restituito alla città e alle giovani generazioni grazie alla collaborazione tra istituzioni ed Esercito Italiano”. “Siamo fieri di contribuire al Giro d’Italia, un evento che ha una forte dimensione comunitaria e un rapporto speciale e consolidato con la nostra regione”, ha concluso Zabatta.
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