Maxi giro di usura e camorra: 16 persone in manette
Maxi giro di usura e camorra: 16 persone in manette

  • Ottobre 22, 2025
Maxi giro di usura e camorra: 16 persone in manette

Maxi giro di usura e camorra: 16 persone sono finite in manette. L’operazione è della Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno che ha dato esecuzione, stamattina nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, a un decreto di fermo di persona indiziata di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica – DDA – a carico di 16 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei delitti di usura e di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

