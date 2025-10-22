Maxi giro di usura e camorra: 16 persone sono finite in manette. L’operazione è della Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno che ha dato esecuzione, stamattina nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, a un decreto di fermo di persona indiziata di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica – DDA – a carico di 16 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei delitti di usura e di estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Post Recenti
- Mattarella: “La locazione finanziaria è moltiplicatore per gli investimenti delle aziende”
- Sinner, nuova esibizione ‘dorata’? Sfida con Alcaraz in Corea
- Maxi giro di usura e camorra: 16 persone in manette
- Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv
- Scariati in campo con Cirielli Presidente
Categorie
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco