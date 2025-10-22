Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv - Le Cronache
Mattarella: “La locazione finanziaria è moltiplicatore per gli investimenti delle aziende”
Sinner, nuova esibizione ‘dorata’? Sfida con Alcaraz in Corea
Maxi giro di usura e camorra: 16 persone in manette
Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv

Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv

Matteo Berrettini scende in campo a Vienna. Oggi, mercoledì 22 ottobre, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin, numero 48 del mondo – in diretta tv e streaming – nel primo turno dell'Atp 500 austriaco. Berrettini, condizionato dagli infortuni che lo hanno costretto a saltare gli US Open, è reduce dall'eliminazione agli ottavi di finale di Stoccolma, dove è stato battuto dal francese Humbert. Popyrin invece arriva dal ko al primo turno del torneo svedese contro Korda.  La sfida tra Berrettini e Popyrin è in programma oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 13.30. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con l'azzurro che conduce con un parziale di 3-1. L'ultimo match è stato però vinto da Popyrin, che si è imposto in due set nel primo turno di Parigi-Bercy dello scorso anno.  Berrettini-Popyrinsarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
