Maturità: De Luca, ‘un punto di svolta per i nostri ragazzi’

Questa mattina abbiamo migliaia e migliaia di ragazze e di ragazzi che sono impegnati negli esami di maturità. Il mio augurio più affettuoso, ovviamente, è quello di successo. Vi invito a vivere anche nei prossimi giorni con grande serenità questa scadenza che inevitabilmente diventa un punto di svolta di tutti i nostri ragazzi. Sono convinto che la grandissima maggioranza avrà risultati molto importanti”. Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza di presentazione, a Palazzo di Città, della settima edizione del Limen Salerno Festival, in programma dal 25 al 27 giugno all’interno dell’Arena Ghirelli del Parco dell’Irno.
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