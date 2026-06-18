Salernitana, voglia di ricominciare

SALERNO – La stagione è finita da poche settimane ed, anzi, tra poco meno di un mese ne comincerà un’altra, ma molti protagonisti della Salernitana hanno scelto di restare a Salerno anche durante le vacanze estive. Un segnale importante di attaccamento alla città e alla maglia, in vista della prossima stagione di Serie C. Da Armando Anastasio a Mattia Tascone, fino a Galo Capomaggio, sono diversi i calciatori granata che stanno trascorrendo il proprio tempo libero in città, alternando momenti di relax ad allenamenti individuali per mantenere la condizione fisica. Lo stesso Serse Cosmi, in attesa dell’ufficialità del suo rinnovo che tarda ad arrivare, si è goduto la città e la sua meravigliosa provincia in questi giorni. Non mancano le occasioni di svago, come una partitella a padel o una passeggiata sul lungomare con una sosta a Santa Teresa, uno dei luoghi simbolo di Salerno dove è appena iniziato lo storico torneo di beach soccer. L’obiettivo comune sembra essere quello di archiviare le delusioni dell’ultima stagione e prepararsi a una ripartenza che dovrà necessariamente poggiare su basi solide. In questo senso, resta ancora aperta la questione relativa alla guida tecnica: l’ufficialità del rinnovo dell’allenatore tarda infatti ad arrivare e la società è chiamata a definire al più presto il quadro per programmare il futuro.I tifosi attendono segnali concreti e una strategia chiara per affrontare un campionato che si preannuncia impegnativo. La permanenza di molti giocatori in città, però, rappresenta già un primo elemento positivo, perché testimonia la volontà di costruire un rapporto ancora più stretto con l’ambiente granata.Intanto, una nota curiosa arriva anche dal tennis: il napoletano ha superato l’argentino con un netto 6-2, 6-4, meritandosi il commento ironico “Capomaggio oggi non pervenuto” per descrivere la prova opaca dell’avversario. Per la Salernitana, però, la sfida più importante sarà quella di ritrovare entusiasmo, identità e ambizione, ripartendo proprio da Salerno e dal forte legame tra squadra e città.