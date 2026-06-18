Martusciello, fermarmi dopo voto in Ue? Ci mancherebbe

“Perche’ dovrei fermarmi, ci mancherebbe. Non ho sentito chi dice che devo farmi da parte”. Si mostra sereno e determinato ad andare avanti per la sua strada Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania e capodelegazione al Parlamento europeo, ai cronisti che gli chiedono se cambiera’ qualcosa nella sua attivita’ politica dopo la revoca dell’immunita’ da parte dell’Europarlamento e l’autorizzazione a indagare sul caso Huawei da parte della Procura federale belga. R ispetto alla lettera firmata a fine aprile da alcuni dirigenti locali del partito, tra cui parlamentari, che chiedevano discontinuita’ nella gestione, Martusciello avverte che “l’avversario politico e’ al di fuori di Forza Italia e con questo ci misureremo alle elezioni politiche”. Per la celebrazione dei congressi in Campania, il segretario regionale degli azzurri tiene a precisare che le vicende giudiziarie “non sono assolutamente legate all’attivita’ congressuale” e che “i congressi li convoca la segreteria nazionale e non io”
Post Recenti
- Balneazione vietata a Vietri sul Mare, l’opposizione denuncia
- Diritti civili, nasce la “Cellula Coscioni” di Salerno
- Celano (Forza Italia): Inaccettabile il silenzio dI Fico sulle interrogazioni consiliari
- Fico firma ordinanza per tutela effetti caldo estremo
- Recuperati centinaia di documenti storici
Categorie
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco