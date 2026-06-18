Martusciello, fermarmi dopo voto in Ue? Ci mancherebbe

“Perche’ dovrei fermarmi, ci mancherebbe. Non ho sentito chi dice che devo farmi da parte”. Si mostra sereno e determinato ad andare avanti per la sua strada Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania e capodelegazione al Parlamento europeo, ai cronisti che gli chiedono se cambiera’ qualcosa nella sua attivita’ politica dopo la revoca dell’immunita’ da parte dell’Europarlamento e l’autorizzazione a indagare sul caso Huawei da parte della Procura federale belga. R ispetto alla lettera firmata a fine aprile da alcuni dirigenti locali del partito, tra cui parlamentari, che chiedevano discontinuita’ nella gestione, Martusciello avverte che “l’avversario politico e’ al di fuori di Forza Italia e con questo ci misureremo alle elezioni politiche”. Per la celebrazione dei congressi in Campania, il segretario regionale degli azzurri tiene a precisare che le vicende giudiziarie “non sono assolutamente legate all’attivita’ congressuale” e che “i congressi li convoca la segreteria nazionale e non io”