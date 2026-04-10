Mattarella ha conferito a 11 salernitani la Stella al Merito del Lavoro per il 2026

I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” , onorificenza che viene conferita dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro a cittadini italiani lavoratori dipendenti, con 50 anni di età e con almeno 25 anni di anzianità lavorativa anche in aziende diverse, distintisi per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. In particolare, per laboriosità, ovvero: il produrre un impegno notevole, continuo, progressivo; il vivere e generare nell’attività lavorativa amore, tenacia, disciplina e dedizione.

Per l’anno 2026 nella regione Campania sono stati nominati 70 nuovi Maestri del Lavoro; tra questi, 11 sono della provincia di Salerno.

Agli undici neo insigniti, per la provincia di Salerno, dell’onorificenza da parte del Quirinale, vanno i complimenti del Console dei Maestri del Lavoro della Provincia di Salerno, Luigi Avella, e dei Maestri ed Amici dei Maestri del Lavoro salernitani tutti, per il prestigioso riconoscimento all’impegno profuso, in tanti anni di laborioso, competente e appassionato lavoro.

Questi i nuovi Maestri del Lavoro Salernitani e le aziende di appartenenza:

MdL Alfonso BOVE di Salerno – Impiegato, Poste Italiane S.p.A. con 37 anni di servizio; MdL Michele CALABRESE di Mercato San Severino – Operaio, TN Service Srl con 30 anni di servizio; MdL Salvatore DE LISA di Sala Consilina – Impiegato, Fibercop S.p.A. con 37 anni di servizio; MdL Francesco FREZZATO di Battipaglia – Quadro in pensione, APOC Soc.Coop.arl. con 38 anni di servizio; MdL Salvatore GAETA di Angri – Quadro, Officina Meridionale di Precisione Meccanica Srl con 36 anni di servizio; MdL Vincenzo GALDI di Salerno – Quadro in pensione, A.F.P.Coldiretti con 39 anni di servizio; MdL Antonello GALLONE di Salerno – Quadro, Ansaldobreda S.p.A. con 38 anni di servizio; MdL Luigi MUCCIOLO di Pontecagnano Faiano – Quadro, Poste Italiane S.p.A. con 33 anni di servizio; MdL Vincenzo PISCOPO di Salerno – Quadro, GF Logistic S.p.A. con 33 anni di servizio; MdL Francesco Salvatore RIVELLI di Salerno – Quadro, Poste Italiane S.p.A. con 40 anni di servizio e MdL Vincenzo SICA di Salerno – Impiegato, GS S.p.A. (Carrefour Market) con 35 anni di servizio.

La cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro e degli attestati avrà luogo il 1° Maggio, in occasione della Festa del Lavoro.