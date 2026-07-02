Battipaglia: addio a Gaetano Tufarelli, leggenda del bodybuilding - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Avs e 5 Stelle: No a Falvella al Comune
Battipaglia: addio a Gaetano Tufarelli, leggenda del bodybuilding
Mastella: Sono malato, spero di farcela
Salerno, CasaPound: “Tentativo di aggressione fallito contro i nostri militanti”
Provincia Battipaglia

Battipaglia: addio a Gaetano Tufarelli, leggenda del bodybuilding

  • Luglio 2, 2026
  • 0
  • 285
  • 2 Min Read
Battipaglia: addio a Gaetano Tufarelli, leggenda del bodybuilding

Battipaglia e il mondo del culturismo piangono la scomparsa di Gaetano Tufarelli, tra i più importanti protagonisti del bodybuilding nazionale e internazionale. L’ex campione si è spento nel pomeriggio di oggi, dopo essere stato colpito da una grave malattia che, nel giro di poco tempo, si è rivelata fatale.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio in città e tra gli appassionati della disciplina, dove Tufarelli era considerato un punto di riferimento non solo per i risultati ottenuti in carriera, ma anche per le sue qualità umane. Per anni ha accolto atleti e appassionati nella sua storica palestra, diventando maestro e guida per intere generazioni di sportivi.

Nato e cresciuto a Battipaglia, Tufarelli aveva raggiunto il momento più alto della sua carriera agonistica nel 2004, quando a Philadelphia conquistò il titolo di Mister Universo nella categoria Over 40, imponendosi sulla scena internazionale del bodybuilding.

La sua popolarità andò oltre l’ambiente sportivo. Grazie al suo carisma prese parte anche a trasmissioni televisive di grande successo, tra cui Forum, facendosi conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

Imprenditore e preparatore atletico, aveva dedicato la propria vita alla promozione dello sport, del fitness e del benessere, trasformando la sua palestra in un punto di riferimento per il territorio.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Agro Nocerino Sarnese Nocerina Provincia

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013