Battipaglia: addio a Gaetano Tufarelli, leggenda del bodybuilding

Battipaglia e il mondo del culturismo piangono la scomparsa di Gaetano Tufarelli, tra i più importanti protagonisti del bodybuilding nazionale e internazionale. L’ex campione si è spento nel pomeriggio di oggi, dopo essere stato colpito da una grave malattia che, nel giro di poco tempo, si è rivelata fatale.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio in città e tra gli appassionati della disciplina, dove Tufarelli era considerato un punto di riferimento non solo per i risultati ottenuti in carriera, ma anche per le sue qualità umane. Per anni ha accolto atleti e appassionati nella sua storica palestra, diventando maestro e guida per intere generazioni di sportivi.

Nato e cresciuto a Battipaglia, Tufarelli aveva raggiunto il momento più alto della sua carriera agonistica nel 2004, quando a Philadelphia conquistò il titolo di Mister Universo nella categoria Over 40, imponendosi sulla scena internazionale del bodybuilding.

La sua popolarità andò oltre l’ambiente sportivo. Grazie al suo carisma prese parte anche a trasmissioni televisive di grande successo, tra cui Forum, facendosi conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

Imprenditore e preparatore atletico, aveva dedicato la propria vita alla promozione dello sport, del fitness e del benessere, trasformando la sua palestra in un punto di riferimento per il territorio.