Cosmi: “Contro il Picerno serve la migliore Salernitana”

Ultimo atto casalingo della regular season per la Salernitana, che domani sera allo Stadio Arechi ospiterà il AZ Picerno, formazione ancora in piena lotta salvezza. Alla vigilia del match, Serse Cosmi ha tracciato la rotta, partendo dalla rimonta vincente di Trapani.

«Più del risultato, conta come siamo riusciti a ribaltarla – ha spiegato –. La squadra ha reagito nel modo giusto, facendo ciò che in altre occasioni non era riuscita. Questo deve far capire ai ragazzi cosa serve per vincere».

Il tecnico si è soffermato anche sulla condizione atletica: «Non ho mai visto la squadra in difficoltà fisica. Anche nelle gare meno positive abbiamo sempre tenuto. Ora dobbiamo arrivare al meglio nelle ultime partite, che sono un anticipo dei playoff: servirà mentalità e una condizione impeccabile».

Avversario tutt’altro che semplice il Picerno, reduce da due vittorie consecutive: «Non ha vinto per caso. Ha qualità, è organizzato e sa reagire alle difficoltà. Per batterlo non basterà una buona partita, servirà una grande Salernitana».

Capitolo formazione: le assenze impongono soluzioni alternative, ma Cosmi vede anche opportunità. «Abbiamo perso Villa, ma possiamo adattarci. Longobardi ha fatto bene, Anastasio è un’altra opzione. Recuperiamo giocatori importanti come Tascone, Achik e Molina: avranno freschezza. Avere dubbi di formazione è il miglior problema per un allenatore. Oggi contano tutti, anche chi entra può essere decisivo».

Infine, un passaggio sulla vicinanza della tifoseria, dopo la visita al Mary Rosy: «Il loro supporto è fondamentale. La gente crede in noi e questo è ossigeno. Sapere di averli al nostro fianco è vitale, soprattutto in un momento così delicato».