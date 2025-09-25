Mastella, a Fico chiedo due impegni per il Sannio

“E’ il momento del programma e dei contenuti. Al candidato presidente della Campania Roberto Fico, oggi nel Sannio, chiedo di farsi subito garante, prioritariamente, di due impegni precisi che sono i primi che come Noi di Centro chiederemo di inserire nel programma di mandato: l’elettrificazione della linea ferroviaria che congiunga le province di Benevento ed Avellino fino a Salerno e fondi ad hoc per la facoltà di Medicina a Benevento che dopo le prime iscrizioni deve avere la forza per camminare con le proprie gambe”. Queste le richieste leader di “Noi di centro” Clemente Mastella, che è anche sindaco di Benevento, al candidato presidente alla Regione Campania Roberto Fico, oggi in visita nel Sannio. “Dopo otto anni – dice Mastella – mancano ancora fondi per l’elettrificazione di una linea ferroviaria che permetterebbe di congiungere le aree interne al porto e all’aeroporto di Salerno. Così davvero le aree interne muoiono. La Regione deve farsi carico di finanziare per la quota mancante: l’Irpinia e il Sannio non possono subire un altro schiaffo sul versante infrastrutturale. Quanto alla facoltà di medicina, abbiamo esultato per i primi 80 posti. Ma non è sufficiente. Il percorso va potenziato”. “Certamente – prosegue il sindaco sannita – va bene ed è positiva la partnership iniziale con la Federico II, ma la Regione deve assumersi l’onere di far camminare la Facoltà di medicina all’Unisannio sulle proprie gambe e con un offerta che possa coprire una domanda maggiore dell’attuale”.
