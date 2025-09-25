Fico, voglio i casellari giudiziali

“Avere liste pulite corrisponde a qualità etica poi anche dei consiglieri regionali che andranno a comporre il Consiglio regionale. Le liste pulite tutelano i partiti politici, le liste civiche e le persone che vanno al voto. Su questo sono tutti d’accordo e io ho già chiesto a tutta la mia coalizione di iniziare a produrre carichi pendenti e casellario giudiziale”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, a margine di un incontro a Morcone, in provincia di Benevento. “Non è una questione di sostituirsi alla magistratura, si è innocenti sicuramente fino a prova contraria e non c’è nessun tipo di giustizialismo o questioni forcaiole – ha aggiunto Fico – è solo un atto di responsabilità verso gli elettori. Tutto il resto è un’esagerazione che non ha senso”.