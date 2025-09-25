“Avere liste pulite corrisponde a qualità etica poi anche dei consiglieri regionali che andranno a comporre il Consiglio regionale. Le liste pulite tutelano i partiti politici, le liste civiche e le persone che vanno al voto. Su questo sono tutti d’accordo e io ho già chiesto a tutta la mia coalizione di iniziare a produrre carichi pendenti e casellario giudiziale”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, a margine di un incontro a Morcone, in provincia di Benevento. “Non è una questione di sostituirsi alla magistratura, si è innocenti sicuramente fino a prova contraria e non c’è nessun tipo di giustizialismo o questioni forcaiole – ha aggiunto Fico – è solo un atto di responsabilità verso gli elettori. Tutto il resto è un’esagerazione che non ha senso”.
Post Recenti
- Fico, voglio i casellari giudiziali
- Mastella, a Fico chiedo due impegni per il Sannio
- Salernitana: un turno a Capomaggio, Inglese e Raffaele. Stop Faggiano fino al 2/10
- Toyota, la Corolla Cross si rinnova nel look (e non solo)
- “Questo utente potrebbe essere un terrorista Antifa”, l’avviso su Threads che agita i social
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco