Fico, voglio i casellari giudiziali
Mastella, a Fico chiedo due impegni per il Sannio
Salernitana: un turno a Capomaggio, Inglese e Raffaele. Stop Faggiano fino al 2/10
Toyota, la Corolla Cross si rinnova nel look (e non solo)
Ultimora Campania

  • Settembre 25, 2025
  • 0
  • 23
  • 1 Min Read
“Avere liste pulite corrisponde a qualità etica poi anche dei consiglieri regionali che andranno a comporre il Consiglio regionale. Le liste pulite tutelano i partiti politici, le liste civiche e le persone che vanno al voto. Su questo sono tutti d’accordo e io ho già chiesto a tutta la mia coalizione di iniziare a produrre carichi pendenti e casellario giudiziale”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, a margine di un incontro a Morcone, in provincia di Benevento. “Non è una questione di sostituirsi alla magistratura, si è innocenti sicuramente fino a prova contraria e non c’è nessun tipo di giustizialismo o questioni forcaiole – ha aggiunto Fico – è solo un atto di responsabilità verso gli elettori. Tutto il resto è un’esagerazione che non ha senso”.

