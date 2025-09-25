Salernitana: un turno a Capomaggio, Inglese e Raffaele. Stop Faggiano fino al 2/10

La prima sconfitta stagionale della Salernitana all’Arechi contro il Cerignola lascia strascichi pesanti anche sul fronte disciplinare. Il Giudice Sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a Capomaggio, espulso per doppia ammonizione, e a Roberto Inglese.
Un turno di stop anche per l’allenatore Giuseppe Raffaele, mentre il direttore sportivo Daniele Faggiano dovrà restare fermo fino al 2 ottobre. Alla società granata è stata inoltre comminata un’ammenda di mille euro per le intemperanze registrate sugli spalti da parte della tifoseria.