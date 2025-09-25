Salernitana: un turno a Capomaggio, Inglese e Raffaele. Stop Faggiano fino al 2/10 - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Fico, voglio i casellari giudiziali
Mastella, a Fico chiedo due impegni per il Sannio
Salernitana: un turno a Capomaggio, Inglese e Raffaele. Stop Faggiano fino al 2/10
Toyota, la Corolla Cross si rinnova nel look (e non solo)
Salernitana

Salernitana: un turno a Capomaggio, Inglese e Raffaele. Stop Faggiano fino al 2/10

  • Settembre 25, 2025
  • 0
  • 41
  • 1 Min Read
Salernitana: un turno a Capomaggio, Inglese e Raffaele. Stop Faggiano fino al 2/10

La prima sconfitta stagionale della Salernitana all’Arechi contro il Cerignola lascia strascichi pesanti anche sul fronte disciplinare. Il Giudice Sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a Capomaggio, espulso per doppia ammonizione, e a Roberto Inglese.

Un turno di stop anche per l’allenatore Giuseppe Raffaele, mentre il direttore sportivo Daniele Faggiano dovrà restare fermo fino al 2 ottobre. Alla società granata è stata inoltre comminata un’ammenda di mille euro per le intemperanze registrate sugli spalti da parte della tifoseria.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012