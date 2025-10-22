Martusciello, ‘il vantaggio iniziale di Fico non c’è più’

Cirielli ha tutto il tempo per affermare le proprie idee, per farsi conoscere. I sondaggi dimostrano il grande recupero che stiamo facendo e parlano di appena 3 punti di differenza a dimostrazione che il vantaggio che aveva Fico all’inizio non c’è più”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di FI, a margine della presentazione dei candidati capolista del partito alle prossime elezioni regionali. Rispetto ai tempi che sono stati necessari per giungere all’individuazione del candidato presidente nel centrodestra, Martusciello ha affermato: “Non penso che il ritardo possa incidere sull’esito elettorale. C’è stato un dibattito approfondito, siamo arrivati meglio delle altre volte alla scelta del candidato e ritengo che sia il metodo di lavoro che vada perfezionato, del resto è la prima volta vera in cui abbiamo lavorato insieme per scegliere una candidatura unitaria e inevitabilmente bisogna fare sintesi”. (
