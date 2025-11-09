Martusciello, Fico accetta il confronto? Non ci credo - Le Cronache Ultimora
Capaccio Paestum, la maggioranza conferma la crisi
Iannone: Fico, dopo la barca la scorta super pagata
Martusciello, Fico accetta il confronto? Non ci credo
Allerta meteo, proroga per le zone meridionali della Campania
Martusciello, Fico accetta il confronto? Non ci credo

  • Novembre 9, 2025
Martusciello, Fico accetta il confronto? Non ci credo

Fico accetta il confronto? Lo cancellerà il giorno prima. La disponibilità che ha dato serve solo ad allentare la pressione. Da qui la sua apertura. Ma troverà una scusa all’ultimo momento per rifiutarlo. È un copione già visto”. Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

