Allerta meteo, proroga per le zone meridionali della Campania
L’ autunno di Salerno Classica:
I tre “stipendi” di Pasquale Stanzione
Capaccio Paestum, amministrazione in bilico: dimissioni vicine
  • Novembre 9, 2025
La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di colore Giallo fino alle 6 di domani mattina, esclusivamente sulle zone 6 e 7, quindi sulla fascia costiera meridionale della Campania (Piana Sele è Alto Cilento, Basso Cilento). Si ricorda che fino alle 15 di oggi, domenica 9 novembre, l’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni locali, anche a carattere di intenso rovescio o temporale, sulle seguenti zone di allerta: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino – Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Piscentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). Dalle 15 di oggi alle 6 di domani mattina, lunedì 10 novembre, la criticità Gialla per temporali riguarderà invece solo i quadranti meridionali della regione: in queste zone le precipitazioni potrebbero essere ancora intense e andranno ad attenuarsi gradualmente “nel corso della notte”

