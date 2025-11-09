Allerta meteo, proroga per le zone meridionali della Campania

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di colore Giallo fino alle 6 di domani mattina, esclusivamente sulle zone 6 e 7, quindi sulla fascia costiera meridionale della Campania (Piana Sele è Alto Cilento, Basso Cilento). Si ricorda che fino alle 15 di oggi, domenica 9 novembre, l’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni locali, anche a carattere di intenso rovescio o temporale, sulle seguenti zone di allerta: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino – Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Piscentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). Dalle 15 di oggi alle 6 di domani mattina, lunedì 10 novembre, la criticità Gialla per temporali riguarderà invece solo i quadranti meridionali della regione: in queste zone le precipitazioni potrebbero essere ancora intense e andranno ad attenuarsi gradualmente “nel corso della notte”
