Iannone: Fico, dopo la barca la scorta super pagata

“C’era una volta Fico contro la casta. Era il tempo in cui i 5 Stelle urlavano ‘mai alleati con nessuno’, ‘via le auto blu’, ‘in politica non piu’ di dieci anni’. E Fico era il duro e puro del movimento. E’ finita come per tutti i moralisti senza morale che rimangano smentiti dalla loro stessa teoria: si e’ alleato con tutti quelli che diceva di combattere, ha usato un sedime militare per ormeggiare abusivamente la sua barca, gira con una scorta super pagata addirittura con uomini che non essendo campani percepiscono una lauta indennità’ di missione e dopo essere stato per dieci anni Parlamentare ora vorrebbe diventare Presidente della Regione. Diceva che i politici devono essere come i cittadini e ora lui che e’ un cittadino (non ha incarichi istituzionali in questo momento) e’ come i politici. ‘Come si cambia per non morire’ cantava Fiorella Mannoia.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.