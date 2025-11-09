Iannone: Fico, dopo la barca la scorta super pagata - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Capaccio Paestum, la maggioranza conferma la crisi
Iannone: Fico, dopo la barca la scorta super pagata
Martusciello, Fico accetta il confronto? Non ci credo
Allerta meteo, proroga per le zone meridionali della Campania
Ultimora Campania

Iannone: Fico, dopo la barca la scorta super pagata

  • Novembre 9, 2025
  • 0
  • 115
  • 1 Min Read
Iannone: Fico, dopo la barca la scorta super pagata

“C’era una volta Fico contro la casta. Era il tempo in cui i 5 Stelle urlavano ‘mai alleati con nessuno’, ‘via le auto blu’, ‘in politica non piu’ di dieci anni’. E Fico era il duro e puro del movimento. E’ finita come per tutti i moralisti senza morale che rimangano smentiti dalla loro stessa teoria: si e’ alleato con tutti quelli che diceva di combattere, ha usato un sedime militare per ormeggiare abusivamente la sua barca, gira con una scorta super pagata addirittura con uomini che non essendo campani percepiscono una lauta indennità’ di missione e dopo essere stato per dieci anni Parlamentare ora vorrebbe diventare Presidente della Regione. Diceva che i politici devono essere come i cittadini e ora lui che e’ un cittadino (non ha incarichi istituzionali in questo momento) e’ come i politici. ‘Come si cambia per non morire’ cantava Fiorella Mannoia.”
Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013