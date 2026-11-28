“Oggi parliamo con i commercianti e gli artigiani, quelli che ogni giorno si misurano con il problema di arrivare alla sera, quelli che aprono la saracinesca”. Così il segretario regionale di FI in Campania ed europarlamentare Fulvio Martusciello intervenendo a Napoli a margine dell’evento ‘L’Italia che tiene accese le luci. Imprese, giovani e lavoro: il futuro del commercio e dell’artigianato’, promosso da Forza Italia a Napoli “È proprio questa – aggiunge – la grande sfida in Campania: tra chi ha l’incertezza della giornata e deve aprire la saracinesca e chi propone una soluzione lontana mille miglia dal nostro modo di pensare, che è quella del reddito di cittadinanza. È saracinesca contro divano”