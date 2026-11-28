La contestazione della tifoseria granata prosegue anche in occasione di Salernitana-Monopoli. Allo stadio Arechi è comparso uno striscione dal contenuto inequivocabile, indirizzato al presidente Danilo Iervolino.

«Hai ereditato trentamila voci, della tua presenza nessuna traccia: questo ti sei meritato». È il messaggio scelto dai tifosi per manifestare ancora una volta il proprio malcontento nei confronti della proprietà e per sottolineare la distanza tra la società e una parte consistente della tifoseria.