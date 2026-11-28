FLASH Grave incidente alle cotoniere. un uomo di mezza età ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile in via dei Greci.

Secondo le prime informazioni, la vittima stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali quando è stata travolta dal veicolo in transito. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso immediatamente necessario l’intervento dei soccorritori.

Nonostante i tentativi di prestare assistenza, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.