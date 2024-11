Martusciello (FI), il centrodestra torni a governare la Campania

“L’obiettivo principale è che nell’ottobre 2025 il centrodestra torni a governare la Regione Campania. Siamo tutti impegnati per questo e lo faremo senza scontri o litigi. Le disponibilità che emergono, come la mia e quella di altri esponenti, servono a favorire un accordo, ed è meglio avere più candidature che nessuna. Se ci fossero figure come Antonio D’Amato o Piantedosi, capaci di unire la coalizione, saremmo tutti pronti a fare un passo indietro per sostenere una soluzione condivisa”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, a margine degli Stati Generali del partito. Martusciello ha poi sottolineato l’importanza di coinvolgere l’area moderata: “In Campania, questa fascia elettorale pesa moltissimo e non c’è miglior rappresentanza per loro che unirsi al centrodestra. Questo governo nazionale sta già rispondendo alle loro istanze e Forza Italia è pronta ad aprire le proprie liste alla società civile e a tutti coloro che vogliono impegnarsi seriamente. La nostra campagna non sarà una rincorsa a De Luca sul terreno dell’esercizio del potere. Le sue dichiarazioni di spesa e le inaugurazioni dell’ultimo minuto non devono dettare l’agenda. Non vogliamo una competizione su chi ha l’auto blu più grande o più potere: noi lavoreremo per un cambio di paradigma”. Sui temi centrali della campagna elettorale, Martusciello ha dichiarato: “La nostra parola d’ordine sarà ‘Io mi prendo cura’. Questo significa non lasciare più nessuno indietro. La Sanità è una priorità assoluta: non è tollerabile che i cittadini vivano in queste condizioni di disagio e inefficienza. Poi dobbiamo rimettere in piedi le aree industriali. La Campania deve tornare a essere un distretto produttivo e non vivere solo di turismo. Gratteri ha detto bene: stiamo diventando i camerieri del mondo. Questo non può essere il futuro della Regione”. Martusciello ha infine commentato il ritorno nel centrodestra di due ex esponenti, Carfagna e Gelmini: “Sono molto contento del loro ritorno. Ho sempre avuto un rapporto di grande amicizia con Mara Carfagna, con cui ho condiviso la campagna elettorale del 2010. Sono sicuro che insieme potremo fare grandi cose per il centrodestra e per la Campania”.