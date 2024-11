Gasparri, in Campania c.destra unito per battere De Luca

La Campania è una partita chiave per il centrodestra e Forza Italia intende essere protagonista con una proposta seria e vincente. Vogliamo costruire una coalizione ampia, capace di andare oltre i confini tradizionali, coinvolgendo realtà civiche e tutte le forze che si oppongono al dominio della sinistra. Questo approccio ha funzionato in Basilicata e Liguria, e dobbiamo replicarlo qui per vincere”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo a Casalnuovo di Napoli a margine degli Stati Generali di Forza Italia della provincia partenopea. Gasparri ha ribadito la necessità di una scelta condivisa sul candidato: “Sarà fondamentale individuare una figura in grado di rappresentare l’intera coalizione e attrarre consenso. Noi di Forza Italia proponiamo la disponibilità del nostro segretario regionale, l’onorevole Fulvio Martusciello, che ha dimostrato forza e capacità nelle ultime elezioni europee. Ma questo dovrà essere discusso nella coalizione, senza imposizioni né da parte nostra né da parte di altri. L’unità è la chiave per vincere, ma dobbiamo anche imparare dagli errori passati. In Sardegna, ad esempio, la coalizione era maggioritaria, ma il candidato non ha convinto, penalizzando tutto il centrodestra. Il candidato fa la differenza, e dobbiamo riflettere bene prima di decidere”. Critiche al governatore Vincenzo De Luca, accusato di aver trasformato la Campania in una ‘monarchia’. “Quello che vediamo oggi è un modello di Governo che calpesta le regole democratiche. De Luca vuole un terzo mandato, una situazione che rasenta il grottesco. È diventato persino un caso da ‘Striscia la Notizia’. La sua gestione accentratrice e personalistica è inaccettabile. Il Governo dovrebbe valutare seriamente l’impugnazione di questa norma che permette un terzo mandato, perché rischiamo di trasformare la Campania in un feudo personale. De Luca vuole persino mettere in discussione l’elezione diretta dei rappresentanti, una visione che non possiamo tollerare”.