C. S. Giorgio: Facciamo Rete contro la Violenza sulle donne

«Lunedì 25 Novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, saremo nuovamente in aula consilare con gli studenti e con i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine, della Magistratura e dell’Avvocatura, della Scuola e della Società Civile per affrontare il tema della violenza di genere e per capire in che modo fronteggiarla, prevenirla, cancellarla-ha detto il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara in vista dell’importante appuntamento-.

Lunedì termineremo anche un percorso di sensibilizzazione e conoscenza del fenomeno iniziato il 14 novembre scorso con la testimonianza forte di Filomena Lamberti, vittima di violenza, scampata alla morte e divenuta un manifesto vivente di denuncia ma anche di sensibilizzazione.

Seconda tappa il 22 novembre scorso con la proiezione del cortometraggio “La V sul coltello” ed il dibattito a più voci sul tema della violenza in età giovanile e, ultimo appuntamento, quello di lunedì 25 novembre che ci vedrà ancora una volta parlare ai giovani, perchè sono loro i destinatari di questo percorso di incontri.

Tanti gli autorevoli relatori che lunedì mattina si confronteranno sul tema della violenza di genere :

il Procuratore Antonio Centore, il maggiore Carlo Santarpia, l’avv. Nello Cosimato, la sindaca di Baronissi Anna Petta,il consigliere comunale Giuseppe Alfano, le dirigenti scolastiche Carmela Santarcangelo del ProfAgri e Margherita Attanasio del Cuomo-Milone, il giornalista del Tg 3 Campania Giuseppe De Caro e, per le conclusioni, la vice presidente del Consiglio Regionale della Campania Valeria Ciarambino.

Li ringrazio tutti per

il grande sforzo organizzativo, per la passione e l’entusiasmo con i quali, ogni giorno, svolgono i propri rispettivi ruoli.

Un grazie, doveroso, al grande impegno dell’assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali Antonia Alfano che ha voluto fortemente questi tre incontri.

Come rappresentanti delle Istituzioni continueremo a lavorare nell’ottica di una fattiva sinergia con tutte le realtà della nostra società e comunità locale per offrire ai nostri giovani, i nostri figli, il modello di una società sana, desiderosa di incidere in un processo di crescita culturale e sociale, perchè dove c’è Cultura non c’è Violenza»-ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.