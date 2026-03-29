Martusciello: Campitiello ha cambiato più partiti che mutande

Prosegue la polemica tra Fi e Fdi in Campania intorno alla scelta del candidato sindaco di Pagani, comune in provincia di Salerno. L’europarlamentare Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, torna all’attacco del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli (Fdi) sostenitore della candidatura del cognato Nicola Campitiello. “Dal Pd fino a Fdi. Questo è il cognato di Edmondo Cirielli”, attacca Martusciello in un post su Instagram in cui, taggando anche Arianna Meloni, pubblica i manifesti con Campitello candidato con i dem ma anche con Fi. “Ora – prosegue il forzista – è in Fdi solo perché il viceministro è sposato con la sorella. Ha cambiato tanti partiti. Cirielli me lo vuole imporre come candidato sindaco di Pagani per il centrodestra. Uno che ha cambiato più partiti che mutande. Abbiamo detto di no. Il centrodestra ha principi morali a cui non si deroga. Nemmeno se il candidato è un affare di famiglia. Andremo per la nostra strada orgogliosi di aver rimandato al mittente questa proposta”. Nei giorni scorsi Martusciello aveva indicato Massimo D’Onofrio come candidato sindaco a Pagani.
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