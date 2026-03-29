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Cronaca Baronissi

Baronissi, stretta sul gioco d’azzardo

  • Marzo 29, 2026
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Baronissi, stretta sul gioco d’azzardo

Baronissi segna un punto fermo nella lotta alla ludopatia con l’approvazione del Regolamento Comunale di Esercizio dei Giochi Leciti, un provvedimento incisivo che rafforza la tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana.

“Non potevamo restare inerti di fronte a un fenomeno in crescita che colpisce famiglie e giovani”, ha dichiarato la sindaca Anna Petta. “Questo regolamento rappresenta una scelta chiara e responsabile per proteggere la nostra comunità”.

Il regolamento, in attuazione della Legge Regionale Campania numero 2 del 2020, introduce criteri stringenti per la localizzazione delle sale gioco, con una distanza minima di 250 metri dai luoghi sensibili – scuole, strutture sanitarie e luoghi di culto – e il divieto di apertura entro 500 metri da sportelli finanziari.

“Abbiamo trasformato principi normativi in azioni concrete e misurabili”, ha aggiunto la Sindaca. “La prevenzione passa anche attraverso regole chiare e rigorose sul territorio”.

Tra i risultati più significativi, la realizzazione per la prima volta di una mappatura completa e dettagliata di tutte le sale gioco presenti sul territorio comunale, basata su criteri oggettivi e verificabili. “È uno strumento fondamentale di trasparenza e controllo”, ha sottolineato Anna Petta. “Solo conoscendo il fenomeno possiamo governarlo in modo efficace”.

Il provvedimento interviene anche sugli aspetti strutturali delle attività, imponendo standard rigorosi per evitare condizioni di isolamento e favorire il controllo sociale, oltre a disciplinare gli orari con fasce di chiusura obbligatorie e poteri di intervento del sindaco per tutelare la quiete pubblica. “Vogliamo prevenire situazioni di rischio e garantire ambienti più sicuri”, ha evidenziato la sindaca. “La salute e la dignità delle persone vengono prima di tutto”.

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