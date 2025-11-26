De Luca, io sindaco di Salerno? È un’ipotesi

“Salerno? Può essere, è un’ipotesi. Io sono interessato a fare cose concrete, non cerimonie post elettorali”. Lo ha detto il presidente uscente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una visita al rione San Francesco a Napoli, rispondendo a una domanda sulla possibilità che si ricandidi a sindaco della sua città, Salerno. “Mi piace anche riprendere il contatto con una mia passione, che è quella di studiare, leggere qualche altro libro, devo completare o rivedere Dostoevskij, poi c’è ancora Spinoza e poi c’è il tema che mi appassiona da qualche anno, il destino della democrazia. Poi – ha aggiunto – cercherò di seguire Napoli e la Campania per un dovere di gratitudine che ho verso la città di Napoli. Ho ringraziato Napoli e i suoi cittadini per il modo in cui mi hanno accolto, hanno rispettato il lavoro che ho fatto e per il modo in cui hanno rispettato le mie scelte relative al Covid. I cittadini di Napoli hanno dimostrato un livello di rigore e di disciplina che era difficile da immaginare e ci siamo salvati insieme. Ho il dovere di essere grato alla città di Napoli e questo mi impegna a seguire Napoli e la Campania, in maniera garbata, civile e collaborativa. Se qualcuno vorrà qualche consiglio io sono pronto a darlo, se non lo vorranno non cambia nulla ma ho il dovere di continuare a dare un contributo per Napoli e la Campania”.
Post Recenti
Categorie
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco