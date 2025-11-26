De Luca, io sindaco di Salerno? È un'ipotesi - Le Cronache Ultimora
De Luca, io sindaco di Salerno? È un’ipotesi

  • Novembre 26, 2025
“Salerno? Può essere, è un’ipotesi. Io sono interessato a fare cose concrete, non cerimonie post elettorali”. Lo ha detto il presidente uscente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una visita al rione San Francesco a Napoli, rispondendo a una domanda sulla possibilità che si ricandidi a sindaco della sua città, Salerno. “Mi piace anche riprendere il contatto con una mia passione, che è quella di studiare, leggere qualche altro libro, devo completare o rivedere Dostoevskij, poi c’è ancora Spinoza e poi c’è il tema che mi appassiona da qualche anno, il destino della democrazia. Poi – ha aggiunto – cercherò di seguire Napoli e la Campania per un dovere di gratitudine che ho verso la città di Napoli. Ho ringraziato Napoli e i suoi cittadini per il modo in cui mi hanno accolto, hanno rispettato il lavoro che ho fatto e per il modo in cui hanno rispettato le mie scelte relative al Covid. I cittadini di Napoli hanno dimostrato un livello di rigore e di disciplina che era difficile da immaginare e ci siamo salvati insieme. Ho il dovere di essere grato alla città di Napoli e questo mi impegna a seguire Napoli e la Campania, in maniera garbata, civile e collaborativa. Se qualcuno vorrà qualche consiglio io sono pronto a darlo, se non lo vorranno non cambia nulla ma ho il dovere di continuare a dare un contributo per Napoli e la Campania”.

