Maria Rosaria Boccia. Riparto per la mia terra

Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa, e altri in cui, con coraggio e amore, si sceglie di riprendere il cammino.

Oggi torno a farlo, con la stessa passione di sempre e con una nuova consapevolezza: quella di chi ha attraversato la tempesta e ha deciso di trasformarla in forza.

Ringrazio di cuore Stefano Bandecchi, che con rispetto e fiducia ha condiviso ogni mia scelta, sostenendomi senza mai impormi nulla. La sua vicinanza e la forza delle tante persone che mi hanno mostrato affetto sincero mi hanno spinta a rimettermi in gioco.

Riparto per la mia terra, con la determinazione di contribuire a costruire una regione che offra opportunità, dignità e benessere a tutti.

Perché la vera libertà è non smettere mai di credere nel cambiamento.

Vi aspetto domani, alle 14:30, a Castellammare di Stabia presso il Gran Caffè Napoli per la conferenza stampa insieme a Stefano Bandecchi.

È tempo di ricominciare, insieme. Lo scrive in una nota Maria Rosaria Boccia, candidata con la lista Bandecchi alle prossime elezioni regionali.