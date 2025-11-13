Bandecchi: Potenziare le scuole dei mestieri

Stefano Bandecchi, candidato presidente della Regione Campania con Dimensione Bandecchi, interviene sul tema della disoccupazione giovanile e della formazione nella provincia di Salerno, tra le aree più colpite in Italia dal fenomeno.

“Per far fronte all’elevatissimo tasso di disoccupazione giovanile che affligge la provincia di Salerno bisogna dare nuovo slancio alle scuole dei mestieri, affinché siano però davvero efficaci e permettano la formazione dei nostri giovani. Basta sprechi, corsi fantasma, soldi buttati.”

Secondo Bandecchi, imprenditore nel settore della formazione universitaria – è il fondatore dell’Università telematica Niccolò Cusano – serve una rivoluzione quantitativa e qualitativa:

“L’offerta formativa oggi non è orientata né alle competenze del futuro né alle specificità di questo territorio, che vive di turismo, agroalimentare, nautica e artigianato. I giovani volenterosi, che magari si iscrivono a questi corsi pieni di speranza, si trovano poi abbandonati, senza un reale collegamento con le imprese. È chiaro che così finiscono per emigrare.”

Bandecchi sottolinea l’urgenza del problema: “In provincia di Salerno ci sono più pensionati che occupati. Come vogliamo garantire un futuro a questa terra se non puntiamo sui giovani?”

E conclude: “Io ho messo i giovani al centro del mio progetto imprenditoriale: ho fondato un’università, un luogo in cui si guarda al futuro, all’innovazione, alla formazione di chi guiderà l’Italia di domani. Da presidente della Campania metterò le mani con decisione per rivoluzionare il sistema della formazione professionale: più opportunità, più qualità, più risultati. Basta corsi inutili e sprechi di denaro pubblico”