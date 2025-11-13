Capaccio: Abusi in palestra, torna in libertà il maestro di taekwondo

Dopo oltre sedici mesi di arresti domiciliari, il maestro di taekwondo salernitano, di 68 anni e residente a Capaccio Paestum, torna in libertà. Lo ha deciso il Tribunale di Salerno, che ha disposto la sostituzione della misura più restrittiva con l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Secondo il Collegio giudicante, il lungo periodo trascorso in custodia cautelare e la condotta corretta mantenuta dall’imputato hanno fatto venir meno le esigenze di tutela che, nel luglio 2024, avevano motivato il provvedimento iniziale.

L’uomo è a processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di tre bambine, una di 9 anni e due gemelline di 11, episodi che – secondo l’impianto accusatorio – sarebbero avvenuti tra il giugno 2021 e il maggio 2023 all’interno di una palestra. Le presunte violenze, denunciate dai genitori delle minori, sarebbero avvenute durante gli allenamenti, in particolare durante gli esercizi di stretching, quando il maestro avrebbe compiuto palpeggiamenti e toccamenti con il pretesto di correggere i movimenti delle allieve.

L’imputato ha sempre respinto ogni addebito, sostenendo che i contatti fisici rientrassero nella normale attività didattica. Il processo proseguirà nei prossimi mesi davanti al Tribunale di Salerno, dove verranno ascoltati nuovi testimoni e acquisite ulteriori perizie tecniche.