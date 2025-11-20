Maria Rosaria Boccia non doveva lavorare per volontà della seconda moglie dell’ex Ministro

Nel pieno del rush finale della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale campano, giunge una notizia che coinvolge anche Maria Rosaria Boccia, candidata al consiglio regionale per la lista Dimensione Bandecchi in Campania.

È di queste ore infatti la notizia secondo cui, la Procura di Roma, avrebbe chiesto l’archiviazione per i giornalisti della trasmissione Report, con riferimento alla pubblicazione dell’audio tra l’allora Ministro Sangiuliano e la seconda moglie, la giornalista Federica Corsini.

Grazie al frammento andato in onda proprio dalla trasmissione d’invhiesta, infatti, è stato possibile conoscere quello che probabilmente è stato il motivo che ha interrotto il perfezionamento della nomina a titolo gratuito della Boccia presso il Ministero della Cultura.

“Non deve lavorare”, è questo quanto emerge dall’audio, unitamente alla minaccia di intervento della moglie di Sangiuliano direttamente con l’allora Capo di Gabinetto.

Il resto della storia è noto, e proprio da lì riparte il percorso dell’imprenditrice di Pompei che ha deciso di candidarsi scegliendo il progetto politico di Stefano Bandecchi, nonostante le altre proposte ricevute.

Sono pochissimi i giorni che mancano al voto, stiamo assistendo ad una campagna elettorale intensa, che vede Maria Rosaria Boccia protagonista sul territorio prima ancora che sui canali social, mezzo utilizzato per la diffusione del programma elettorale e per non rischiare di tralasciare alcuna categoria destinataria della proposta politica.

“Ho scelto Bandecchi perchè è un uomo del fare e lo ha dimostrato, come tutti i campani sono stanca delle promesse della vecchia politica”, questo dal primo giorno in cui ha annunciato la candidatura ha sostenuto la Boccia, e continua a sostenere nelle continue uscite pubbliche che la vedono impegnata, spesso anche con lo stesso Bandecchi e nell’ormai consueto appuntamento della diretta sui propri canali social.