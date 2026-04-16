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Marenghi: spiaggia libera pet-friendly

  • Aprile 16, 2026
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Marenghi: spiaggia libera pet-friendly

Cresce sempre di più, nella società contemporanea, la sensibilità verso il benessere degli animali e la loro piena integrazione nella vita sociale e urbana. Sempre più persone, giustamente, scelgono di condividere la propria quotidianità con animali domestici, riconoscendoli come parte integrante della famiglia. In questo contesto, una città come Salerno – grande città di mare, moderna e in continua evoluzione – non può permettersi di restare indietro. Deve, al contrario, farsi interprete di questi cambiamenti culturali e sociali, traducendoli in servizi concreti e in nuove opportunità per i cittadini. È da questa visione che nasce la proposta del candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati, Gherardo Maria Marenghi: la realizzazione di una spiaggia pet-friendly, uno spazio dedicato a tutti coloro che desiderano vivere il mare insieme ai propri amici a quattro zampe. «Ormai sono sempre di più le persone, giustamente, che amano gli animali. Una città grande di mare come Salerno non può non avere una spiaggia libera dog friendly; questa iniziativa nasce proprio per tutti coloro che vogliono condividere momenti di relax con i propri animali», ha dichiarato Marenghi. La proposta non si limita alla semplice creazione di un’area dedicata, ma rappresenta un tassello importante all’interno di una visione più ampia di città: inclusiva, moderna e attenta ai bisogni reali della comunità. Una città capace di coniugare qualità della vita, rispetto per l’ambiente e attenzione per tutte le forme di convivenza. «La spiaggia pet-friendly – spiega Marenghi – sarà un luogo di incontro, socializzazione e condivisione, dove i proprietari potranno vivere il mare in tranquillità, nel rispetto delle regole e del benessere degli animali. Un ambiente sicuro, organizzato e pensato per garantire equilibrio tra le esigenze di tutti». L’iniziativa si inserisce inoltre in un più ampio programma di valorizzazione delle aree urbane e degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere Salerno sempre più accogliente, sostenibile e al passo con le migliori esperienze nazionali ed europee. Un impegno concreto per il futuro. «La realizzazione della spiaggia pet-friendly – aggiunge – avverrà in sinergia con le autorità competenti, le associazioni animaliste e i cittadini. Saranno definite regole chiare per la gestione degli spazi, così da garantire sicurezza, ordine e rispetto reciproco». Gherardo Maria Marenghi, da sempre attento ai temi del rispetto degli animali e dell’inclusione sociale, ribadisce come questa proposta rappresenti non solo un miglioramento tangibile della qualità della vita, ma anche un segnale chiaro: quello di una Salerno che guarda avanti, che investe nel benessere, nella sostenibilità e in un nuovo equilibrio tra uomo, natura e ambiente urbano.

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