Marenghi: spiaggia libera pet-friendly

Cresce sempre di più, nella società contemporanea, la sensibilità verso il benessere degli animali e la loro piena integrazione nella vita sociale e urbana. Sempre più persone, giustamente, scelgono di condividere la propria quotidianità con animali domestici, riconoscendoli come parte integrante della famiglia. In questo contesto, una città come Salerno – grande città di mare, moderna e in continua evoluzione – non può permettersi di restare indietro. Deve, al contrario, farsi interprete di questi cambiamenti culturali e sociali, traducendoli in servizi concreti e in nuove opportunità per i cittadini. È da questa visione che nasce la proposta del candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati, Gherardo Maria Marenghi: la realizzazione di una spiaggia pet-friendly, uno spazio dedicato a tutti coloro che desiderano vivere il mare insieme ai propri amici a quattro zampe. «Ormai sono sempre di più le persone, giustamente, che amano gli animali. Una città grande di mare come Salerno non può non avere una spiaggia libera dog friendly; questa iniziativa nasce proprio per tutti coloro che vogliono condividere momenti di relax con i propri animali», ha dichiarato Marenghi. La proposta non si limita alla semplice creazione di un’area dedicata, ma rappresenta un tassello importante all’interno di una visione più ampia di città: inclusiva, moderna e attenta ai bisogni reali della comunità. Una città capace di coniugare qualità della vita, rispetto per l’ambiente e attenzione per tutte le forme di convivenza. «La spiaggia pet-friendly – spiega Marenghi – sarà un luogo di incontro, socializzazione e condivisione, dove i proprietari potranno vivere il mare in tranquillità, nel rispetto delle regole e del benessere degli animali. Un ambiente sicuro, organizzato e pensato per garantire equilibrio tra le esigenze di tutti». L’iniziativa si inserisce inoltre in un più ampio programma di valorizzazione delle aree urbane e degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere Salerno sempre più accogliente, sostenibile e al passo con le migliori esperienze nazionali ed europee. Un impegno concreto per il futuro. «La realizzazione della spiaggia pet-friendly – aggiunge – avverrà in sinergia con le autorità competenti, le associazioni animaliste e i cittadini. Saranno definite regole chiare per la gestione degli spazi, così da garantire sicurezza, ordine e rispetto reciproco». Gherardo Maria Marenghi, da sempre attento ai temi del rispetto degli animali e dell’inclusione sociale, ribadisce come questa proposta rappresenti non solo un miglioramento tangibile della qualità della vita, ma anche un segnale chiaro: quello di una Salerno che guarda avanti, che investe nel benessere, nella sostenibilità e in un nuovo equilibrio tra uomo, natura e ambiente urbano.
Categorie
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Extra
- Campania
- Ultimora
- Coronavirus
- Cronaca
- Regionali 2020
- Sport
- Politiche 2022
- Spettacolo e Cultura
- amministrative 2023
- Attualità
- Tech
- Video
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco