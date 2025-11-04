Maraio, con Fico condivisione su progetti per la Campania

“Oggi presentiamo a Fico e agli elettori la nostra bella lista ‘Avanti Campania’, frutto di un progetto che abbiamo messo in campo e che unisce l’esperienza della tradizione socialista e riformista col mondo cattolico, civico e il mondo liberale. Una lista a sostegno di una coalizione che Fico che sta dimostrando di essere un punto di riferimento, ha saputo ascoltare quando c’era da ascoltare, ha saputo condividere e credo sia il miglior candidato possibile per noi”. Lo ha detto Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, nella conferenza stampa a Napoli insieme al candidato governatore Fico, della lista “Avanti” che è nella coalizione di centrosinistra. Tra i candidati presenti anche Valeria Ciarambino, ex M5S che ha dato la mano a Fico, superando le distanze degli ultimi anni. Maraio, a margine dell’incontro pubblico a cui è intervenuto anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sottolinea come “le nostre idee sono quelle che storicamente rappresentano l’area socialista e di sinistra. Vogliamo andare in continuità sul lavoro straordinario messo in campo finora ma che va rilanciato su alcuni settori in maniera decisiva, penso alla sanità pubblica, dall’organizzazione sanitaria alla medicina territoriale e alla telemedicina che potrà essere in soccorso al diritto alla salute ai cittadini. Ma vogliamo anche un piano case per i giovani, all’investimento sulle infrastrutture, sui trasporti, sul turismo. Insomma un programma importante che oggi è rappresentato da una lista Avanti Campania che darà un contributo decisivo alla vittoria di Roberto Fico, un candidato presidente che mi ricorda nella storia un esempio, quello di Mitterrand quando nel 1981 vinse la campagna per la corsa alle presidenziali francesi con uno slogan, ‘la forza tranquilla’. Credo che Roberto Fico oggi si rappresenti così e noi siamo quella forza che in maniera radicale e riformista potrà dare un contributo alla vittoria finale”. Il segretario del Psi commenta anche la distanza che resiste nel rapporto tra De Luca e Fico sul progetto “Il faro”, che dovrebbe realizzarsi proprio nell’area alle spalle della stazione dove si è tenuto l’incontro di oggi di “Avanti Campania”: “Credo che ci sia assoluta sinergia – spiega Maraio – e sintonia tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico che vedo partire dalle tre coordinate che per noi servono a unire: ripartire dai dieci anni di buona amministrazione di De Luca, allargare il modello di riferimento del Comune di Napoli guidato da Manfredi e allargato ai Cinque Stelle e la direzione unitaria di Elly Schlein. Credo che non ci siano fibrillazioni di sorte, che anche Vincenzo De Luca darà un contributo alla vittoria di Roberto Fico e di questa coalizione che si rappresenta sempre più plurale e che ha un programma serio, concreto. Ci sono sicuramente dei progetti che vanno approfonditi, analizzati, quello della nuova sede della regione Campania, un progetto sicuramente avveniristico che si sposa con il lancio che abbiamo avuto in questi anni. dell’investimento sull’architettura contemporanea. Napoli merita questi investimenti, avremo tempo e modo con Roberto Fico e con la coalizione che vincerà e governerà questa regione di approfondire questo progetto e di verificare la fattibilità di continuare ad andare avanti”.