Iannone, su aree interne Fico prende atto fallimento De Luca

  • Novembre 4, 2025
“Prendiamo atto che, finalmente, anche il candidato della maggioranza uscente Fico riconosce che De Luca ha abbandonato le aree interne e bisogna cambiare tutto. Ma lui non e’ credibile perche’ agisce in continuita’ essendosi alleato con il Pd che ha causato il disastro. Lo faremo noi di Fratelli d’Italia e del centrodestra con il Presidente Cirielli”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

