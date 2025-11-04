Cirielli: no al Faro, non servono altre colate cemento

“In Campania, più che grandi progetti faraonici, servono grandi opere di recupero del patrimonio pubblico dismesso e in disuso. Non considero strategico il cosiddetto Progetto Il Faro, che rischierebbe di riversare migliaia di metri cubi di cemento su un’area che necessita certamente di riqualificazione, ma in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente urbano”. A dirlo Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e candidato del centrodestra presidente della Regione Campania, in merito all’idea del governatore uscente Vincenzo De Luca si realizzare una nuova sede per la Regione. “La vera grande opera deve essere il recupero diffuso del patrimonio architettonico pubblico, coinvolgendo tutti i quartieri e favorendo la creazione di nuove unità immobiliari destinate al bene collettivo. Serve una sorta di grande piano casa regionale che contribuisca a contenere il caro-affitti e migliori concretamente la qualità della vita dei cittadini”, ha aggiunto Cirielli.