Maltempo, trovato il corpo della turista dispersa nell’Alessandrino

  • Settembre 24, 2025
(Adnkronos) – E' stato trovato oggi, mercoledì 24 settembre, il corpo della turista dispersa, dopo essere stata travolta dalle acque di un torrente in piena nell'Alessandrino. Il cadavere della donna è stato localizzato dai vigili del fuoco a circa 4 chilometri a valle del campeggio di Spigno Monferrato.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

