De Luca, mi candido a Consiglio regionale? Non tolgo sorpresa

Se mi candido al Consiglio regionale? Non vi voglio togliere la sorpresa. Sono qui come cittadino campano a difendere Napoli per quello che abbiamo fatto”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di un’iniziativa questa mattina a Napoli, su una sua possibile candidatura a consigliere regionale alle prossime elezioni. “Qualche volta mi è capitato di sentire ‘dobbiamo fare il rinnovamento’ – ha aggiunto De Luca – ricordo i dati elettorali con i quali sono stato eletto io: candidato del Movimento 5 Stelle 9%, De Luca 70%. Chi è che deve fare il rinnovamento secondo voi?”.
Post Recenti
- Dallas, sparatoria in ufficio Ice: almeno tre feriti
- Alessia Pifferi, periti in aula: “Immaturità affettiva ma capace di intendere e volere”
- De Luca: no a carnevale politico
- Digital South Week, nasce il polo tecnologico del Sud Italia
- Maltempo, trovato il corpo della turista dispersa nell’Alessandrino
Categorie
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco