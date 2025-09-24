De Luca, mi candido a Consiglio regionale? Non tolgo sorpresa

Se mi candido al Consiglio regionale? Non vi voglio togliere la sorpresa. Sono qui come cittadino campano a difendere Napoli per quello che abbiamo fatto”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di un’iniziativa questa mattina a Napoli, su una sua possibile candidatura a consigliere regionale alle prossime elezioni. “Qualche volta mi è capitato di sentire ‘dobbiamo fare il rinnovamento’ – ha aggiunto De Luca – ricordo i dati elettorali con i quali sono stato eletto io: candidato del Movimento 5 Stelle 9%, De Luca 70%. Chi è che deve fare il rinnovamento secondo voi?”.