Digital South Week, nasce il polo tecnologico del Sud Italia

  Settembre 24, 2025
(Adnkronos) – Unire le energie per guardare lontano: è questo l'obiettivo della Digital South Week, un nuovo progetto che vede tre importanti appuntamenti del panorama digitale campano fare rete per la prima volta. EcommScaleUp a Napoli, Days to Connect a Nola ed Ecommerce HUB a Salerno si fondono in un calendario comune, con l'ambizioso scopo di creare un vero e proprio polo tecnologico nel Sud Italia. 
Il calendario si aprirà il 29 settembre con EcommScaleUp, evento dedicato a tracciare le nuove rotte dell'e-commerce e del marketing digitale presso il Centro Congressi Stazione Marittima di Napoli. I temi centrali saranno l'Omnicanalità e l'Intelligenza Artificiale, considerate leve strategiche per la crescita e la competitività aziendale. "Il nostro obiettivo è contribuire a creare un ecosistema capace di accelerare l’innovazione e costruire il futuro digitale e tecnologico del Sud Italia," hanno spiegato i co-founder dell’evento, Antonio Tresca, Alessio Perrucci e Antonio Ienco. La settimana proseguirà con Days to Connect, il 30 settembre e 1° ottobre al CIS di Nola. L'evento, ideato da Visio Digital Partner, si focalizzerà su digital economy e omnicanalità, con la partecipazione di partner di calibro internazionale come Google, Shopify, TikTok e Microsoft Advertising. "Con la collaborazione tra i tre appuntamenti, vogliamo fare un passo in più e costruire valore duraturo per il territorio, con l’obiettivo di dare vita a un polo digitale del Sud Italia," ha dichiarato Mariarita Di Nuzzo, Project Manager di Days to Connect. La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale www.daystoconnect.com. A chiudere la Digital South Week sarà l'11ª edizione di Ecommerce HUB, che si terrà il 2 ottobre al Grand Hotel Salerno. L'evento, punto di riferimento per il commercio elettronico e il marketing digitale, quest'anno ospiterà professionisti come Davide Casaleggio e aziende di primo piano tra cui Banca Sella, Temu e Shopify.  “Da undici anni con Ecommerce HUB lavoriamo per costruire un punto di riferimento solido per chi fa impresa nel digitale, partendo dal Sud. Non è stato semplice, ma oggi quel lavoro trova una nuova spinta nella Digital South Week: un progetto che abbiamo promosso insieme ad altri eventi del territorio con l’obiettivo di creare un vero ecosistema dell’innovazione. Crediamo che il futuro dell’e-commerce e della digital economy passi anche da qui, e che il Mezzogiorno abbia tutte le carte in regola per diventare un hub nazionale. Ma perché questo accada servono visioni condivise, collaborazione tra attori diversi e una volontà concreta di investire sul territorio. La Digital South Week va in questa direzione: tre eventi, tre città, un’unica energia che guarda lontano” – conclude Alfonso Annunziata, Co-Founder & Event coordinator di Ecommerce HUB. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

