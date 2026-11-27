“Dal 2029 i cittadini torneranno ad eleggere direttamente il Presidente della Provincia ed il Consiglio Provinciale. Il Consiglio dei Ministri ha varato il Disegno di Legge di iniziativa governativa. Si supererà così la vergognosa Legge Delrio voluta dal PD che ha fatto rimanere le Province, organo di rilevanza costituzionale, un ente fantasma. La Legge Delrio non le ha abolite lasciandole senza strumenti per affrontare le proprie competenze e non ha neanche ridotto i costi perché ai Presidenti e’ stato attribuito uno stipendio pari al Sindaco della Città Capoluogo.

L’unica cosa che ha fatto la Legge Delrio è stato espropriare i Cittadini dal voto: Presidente e Consiglieri sono eletti da Sindaci e Consiglieri comunali con un voto tra politici in un sistema da psichiatria istituzionale dove i rappresentanti di ogni comune hanno una pesatura in millesimi come avviene nei condomini. La parola tornerà al Popolo e come sempre gliela rida’ la Destra.

La riforma Delrio fu la prima del Governo Renzi che inanellò una serie di aborti istituzionali; ha generato danni ai territori che sono rimasti privi dell’ente di governo in area vasta. In questi anni i piccoli comuni, le aree interne, i comuni montani ed ingenerale le aree più periferiche hanno visto aumentare il divario e la minorazione dei diritti dei propri cittadini perché è venuta meno la funzione della Provincia.

Non c’è stato nessun risparmio perché per i cittadini con migliaia di chilometri di strade e migliaia di edifici scolastici abbandonati al loro destino e senza manutenzione. Dai tagli di Monti alla finta cancellazione di Renzi sono passati circa 15 anni e nessuno del PD, se non con vuote parole nei convegni, ha avuto il coraggio di fare atti concreti per riconoscere gli errori commessi. Fratelli d’Italia e’ stato sempre sostenitore che i cittadini dovevano scegliere gli Amministratori delle Province e personalmente, nella scorsa legislatura, ho presentato emendamenti e proposte di legge affinché tornasse la legittimazione popolare. Sempre respinti dal voto dei partiti di centrosinistra.

Hanno difeso una legge palesemente incostituzionale sulla quale la Corte non si è mai pronunciata. Parlano di Costituzione più bella del mondo solo quando è utile alla loro battaglia politica del momento. Vedremo ora in Parlamento come voteranno ma resterà la responsabilità storica del danno che hanno generato a Cittadini e Territori”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone.