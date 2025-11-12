Luci d’artista, inaugurazione annunciata da De Luca

di Erika Noschese

Potrebbe essere venerdì 14 novembre la data scelta per l’inaugurazione della nuova edizione di Luci d’Artista. L’annuncio arriva dal futuro sindaco, ancora per pochi giorni presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che non nasconde un po’ di amarezza per alcuni problemi dell’ultimo minuto che, come accaduto negli ultimi anni, rischiano di rinviare l’accensione delle luminarie. Intanto, a Palazzo di Città gli animi sono accesi per quello che in molti definiscono il grande e atteso ritorno. Vincenzo Napoli dovrebbe rassegnare le dimissioni già nel mese di gennaio, in modo da garantire il ritorno alle urne a maggio, con De Luca pronto a riconquistare la fascia tricolore. Il Movimento 5 Stelle, però, avrebbe già fatto sapere di non essere intenzionato a stringere un accordo con il Pd per il cosiddetto “campo largo”, preferendo correre da solo con una candidata sindaca d’eccezione: la consigliera d’opposizione Claudia Pecoraro, che avrebbe già ottenuto il sostegno di alcuni esponenti dell’opposizione pronti a scendere nuovamente in campo al suo fianco. La parola d’ordine, in casa De Luca, è bypassare il commissariamento che potrebbe mettere in luce le difficoltà delle casse comunali, alle prese con un disavanzo importante che spaventerebbe chiunque, tranne la maggioranza che fa capo a Napoli. Secondo fonti interne a Palazzo di Città, si sarebbero già svolte le prime riunioni tecniche per definire la nuova squadra e individuare le posizioni per i fedelissimi di De Luca, a partire dal capostaff di Napoli, Enzo Luciano, che potrebbe essere destinato alla guida di una partecipata. Nel frattempo, anche i consiglieri di maggioranza sono ormai in piena campagna elettorale: Alessandro Ferrara, Arturo Iannelli, Antonio Carbonaro, Salvatore Telese, Gianluca Memoli e Tea Siano sarebbero al fianco del consigliere uscente, nonché presidente della commissione Bilancio, Franco Picarone; mentre Rocco Galdi, Alessandra Francese, Fabio Polverino e Horace Di Carlo sarebbero pronti a sostenere Luca Cascone. Non scioglie ancora le riserve il sindaco Vincenzo Napoli, mentre il primo cittadino di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha già annunciato il suo sostegno a Corrado Matera. L’amministratore delegato dell’Asis, Italo Lullo, starebbe invece lavorando per portare in consiglio regionale Giovanni Guzzo, mentre l’ex consigliere regionale Salvatore Arena avrebbe garantito appoggio concreto a Nello Fiore, che può contare anche sull’aiuto del figlio, il consigliere provinciale Antonio Fiore. Nel frattempo, De Luca avrebbe già fatto intendere le sue preferenze: fuori gran parte degli attuali assessori che, a suo dire, non avrebbero svolto adeguatamente il proprio lavoro, contribuendo al degrado in cui versa oggi la città.