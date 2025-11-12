Salernitana, riscatto con l’Altamura

di Marco De Martino

SALERNO – Nemmeno il tempo di smaltire la mezza delusione per il pari interno con il Crotone e soprattutto per aver abdicato in testa a favore del Catania, che ieri mattina la Salernitana è tornata subito in campo in vista della gara di domenica prossima ad Altamura. Gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara contro il Crotone hanno svolto un lavoro prettamente di scarico, mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di attivazione atletica seguita da partite a campo ridotto. Luca Villa è stato dimesso in nottata dall’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e le sue condizioni non destano preoccupazioni: “È stata una brutta botta, ma ho la testa dura e sto bene! Grazie a tutti per l’affetto ricevuto, mi avete cercato in tanti. Un ringraziamento speciale al personale medico e infermieristico dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Ci vediamo presto, forza Salernitana!” ha scritto Villa sui social lunedì sera, mentre ieri mattina ha postato una foto con il suo amico Liguori con un eloquente: “Più forti di prima”. Villa ieri è rimasto precauzionalmente a riposo ma contro l’Altamura dovrebbe essere regolarmente in campo. C’è ansia invece per Eddy Cabianca, vittima di un risentimento muscolare alla coscia destra, il quale ieri ha svolto solo terapie e si sottoporrà ad accertamenti diagnostici nelle prossime ore: “Questo nuovo infortunio sarà un altro ostacola da superare, ma la vostra energia e il vostro affetto mi stanno dando la forza per affrontarlo. Tornerò più forte e determinato di prima per lottare al fianco dei miei compagni”, il messaggio social del difensore uscito in lacrime dal campo dopo l’infortunio tra gli applausi dei tifosi granata. Cabianca, a questo punto, potrebbe salutare il 2025 e dare appuntamento al nuovo anno ed al girone di ritorno.