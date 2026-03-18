L’Open day nella sede del Reggimento “Cavalleggeri Guide”

La giornata celebrativa dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera non poteva avere location migliore se non la Caserma D’Avossa sede del Reggimento “Cavalleggeri Guide”(19°) che ha accolto gli studenti delle principali scuole salernitane, accompagnati dai rispettivi dirigenti Scolastici e dal corpo docente. L’evento è stato promosso dall’Associazione Salernitani Doc presieduta da Massimo Staglioli e dal Movimento Cristiano Lavoratori di cui Staglioli è anche vice presidente. Un affollato numero di giovani ha fatto ingresso in un luogo sconosciuto alla cittadinanza, ma aperto in una giornata particolare, quella destinata alla storia, una storia che conta ben 165 anni, per ricordare l’Unità nazionale, promuovere i valori costituzionali e rafforzare, attraverso la memoria condivisa, il senso dell’identità nazionale. La mattinata ha aperto i festeggiamenti con il rituale “alzabandiera” che, nonostante la pioggia, ha visto un attento ed incuriosito pubblico, invitati per l’occasione dal presidente Staglioli. , L’intervento dei ragazzi del “Coro Mani Bianche Mar.Let”, diretti dalle docenti Marina Del Sorbo e Letizia Di Ruocco ha fatto da cornice alla cerimonia d’apertura sulle note dell’Inno di Mameli, che ha ufficializzato i festeggiamenti. Oltre trecento le presenze registrate. Il Liceo Alfano I, diretto dalla prof.ssa Elisabetta Barone; l’Istituto Galilei-Di Palo, diretto dal prof. Emiliano Barbuto; il Liceo Severi, diretto dalla prof.ssa Barbara Figliolia; il Convitto Nazionale Tasso, diretto dal Dott. Claudio Naddeo; l’Istituto Virtuoso, diretto dalla prof.ssa Concetta Saviello; l’I.C. Giovanni Paolo II, diretto dalla prof.ssa Mariarosaria Napoliello; le scuole salernitane invitate, in rappresentanza dell’intero ceto scolastico cittadino. Il Maggiore Antonio De Mattia ha provveduto all’accoglienza degli studenti e dei loro accompagnatori avviando un vero e proprio percorso formativo, attraverso una visita guidata all’interno delle stanze della caserma, un vero e proprio museo, dove sono custoditi cimeli bellici che raccontano la storia, non quella letta sui libri, come avviene in classe, ma prendendo visione di tutto ciò che ha caratterizzato negli anni l’esercito italiano, dagli elmetti d’epoca, alle divise storiche, oltre ai reperti fotografici di pregevole valore. A seguire i festeggiamenti della giornata celebrativa il Tenente Colonnello Pierluigi Petracca ha atteso il folto pubblico studentesco all’interno della palestra della caserma, per presentare agli ospiti invitati, un gruppo di militari che si sono cimentati in simulazioni di difesa, coinvolgendo anche alcuni studenti e docenti. A conclusione dell’intensa giornata festosa i saluti del presidente dell’Associazione Salernitani Doc, Massimi Staglioli, quale promotore dell’evento. Staglioli nel prendere la parola ha voluto rimarcare come un’iniziativa di tale valore possa rappresentare un’importante occasione educativa e civica per i giovani studenti, rafforzando il legame tra istituzioni, scuola, forze armate e comunità locale. A seguire la consegna di pergamene ricordo per suggellare la “giornata particolare”. Nicola Castorino