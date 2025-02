Loffredo: il carnevale a Salerno

di Erika Noschese

Il Carnevale, a Salerno, è moltiplicato per due. Quest’anno, infatti, è previsto un doppio appuntamento in zone diverse della città per poter festeggiare il giorno più colorato e scherzoso dell’anno. Proprio questa mattina, a Palazzo di Città, è prevista la conferenza stampa di presentazione del doppio evento pensato per favorire il divertimento dei bambini e stimolare la partecipazione e il coinvolgimento diretto delle famiglie, a più livelli, in occasione della festa mascherata più divertente che ci sia. I due appuntamenti previsti si realizzeranno al Parco Pinocchio, la prossima domenica, 2 marzo, in fascia mattutina – dalle ore 11 alle ore 12.30 –, in collaborazione con l’agenzia di animazione New Age, mentre il 4 marzo, cioè in occasione del Martedì Grasso, sarà il Centro Sociale di Salerno ad ospitare un’attività pomeridiana, a partire dalle ore 17.30, realizzata in collaborazione con la Compagnia dell’Arte. A parlarne in anteprima è l’assessore al commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, che non ha nascosto la sua felicità nel promuovere e realizzare iniziative interamente dedicate ai bambini e alle famiglie: “Da tempo sono molto vicino alle iniziative per i bambini, perché penso che una città che vive, sorride, in cui c’è allegria, sia tanto migliore. La città cresce se i bambini ridono e corrono: è importante, quindi, fare delle iniziative su misura per i nostri figli, per i nostri bambini, per tutti i bambini della città. Quindi, insieme alla collega consigliera Vittoria Cosentino, abbiamo pensato, per questo Carnevale, di realizzare alcune iniziative per i bambini, per far trascorrere loro del tempo con i propri genitori, che a volte sono distratti dal lavoro, o perché no, con i propri nonni e le proprie nonne”. Non è la prima volta, tra l’altro, che l’assessore Loffredo e la consigliera Cosentino collaborano attivamente per questo genere di iniziative: “Da un po’ lavoriamo insieme a varie iniziative per i bambini, come ad esempio quelle delle favole d’artista nel periodo di Natale o come i folletti dispettosi che abbiamo realizzato nel complesso monumentale di Santa Sofia o, ancora, come il San Matteo al Parco fatto l’anno scorso e che riporteremo in primavera, proponendo serate ad hoc con laboratori artigiani alla Villa comunale”. Appuntamento, quindi, fissato per il prossimo 2 marzo per un’iniziativa realizzata al Parco Pinocchio con la partnership di Salerno Solidale: “Domenica 2 marzo – commenta l’assessore Loffredo – grazie anche al sostegno, al grande impaegno e alla grande sensibilità del presidente di Salerno Solidale, Filomena Arcieri, facciamo in partnership queste iniziative. Al Parco Pinocchio, dalle 10:30 alle 12:30 faremo una carnevalata con una parata stracolma di mascherine, con uno spettacolo di bolle di sapone per i bambini e con la presenza straordinaria dei supereroi più famosi vestiti da Carnevale. Quindi, bambini, venite tutti domenica 2 marzo al Parco Pinocchio”. Di altro genere, pur sempre accattivante, l’iniziativa prevista per il pomeriggio del 4 marzo, in occasione del Martedì Grasso: “Il 4 marzo, proprio il giorno di Carnevale, a partire dalle ore 17:30 realizzeremo, presso gli spazi del Centro Sociale di Salerno, uno spettacolo teatrale proprio su misura per i bambini, dal titolo “Le colorate avventure di Re Carciofone”. L’iniziativa sarà ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Ci tengo, per questa bellissima iniziativa, a ringraziare fortemente la Compagnia dell’Arte che, non appena gli abbiamo proposto di realizzare questo spettacolo, ha accettato immediatamente. Quindi mi raccomando, bambini: fatevi accompagnare dai vostri nonni e/o dai vostri genitori: vi aspettiamo domenica 2 marzo al parco Pinocchio dalle 10:30 alle 12:30 e martedì 4 marzo alle 17:30 al Centro Sociale per due bellissime iniziative di puro divertimento per il Carnevale cittadino”.