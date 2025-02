Università: la sfida dell’associazione Link

di Mario Rinaldi

Un percorso accademico iniziato col piglio giusto e che, poco alla volta, si sta incanalando sul giusto percorso di quella che può essere una brillante carriera professionale. Vincenzo Landi, 24enne della frazione Penta di Fisciano, laureando in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali presso l’Università degli Studi di Salerno sta vivendo esperienze di formazione che lo stanno proiettando a frequentare ambienti nazionali ed internazionali dove, insieme all’associazione di cui fa parte, lo portano a confrontarsi con più realtà, che gli permettono di acquisire conoscenze e metodologie soprattutto nei settori istituzionali e normativi di riferimento. Vincenzo Landi membro dell’associazione LINK Fisciano, eletto come rappresentante del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione in Consiglio degli Studenti, molto attivo su più fronti. Puoi raccontarci la tua esperienza nell’ambiente universitario e i ruoli che occupi? “Dal primo giorno di Università, nel settembre 2020, sono entrato a fare parte dell’associazione LINK Fisciano, un’organizzazione studentesca di ispirazione sindacale. Essere parte attiva dell’organizzazione mi ha permesso di vivere a 360 gradi l’esperienza universitaria, andando oltre gli aspetti di didattica e ricerca, alla base del percorso, e potendo accumulare esperienze e conoscenze che mi hanno cambiato la vita. Dal 2021 al 2024 ho ricoperto la carica di Consigliere didattico per il mio corso di laurea, Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali e dal 2024 sono stato eletto al Consiglio degli Studenti: si tratta di un organo propositivo e consultivo del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Nel mentre, ho fatto parte dell’esecutivo di LINK Fisciano e dal 2024 faccio parte della direzione nazionale di LINK Coordinamento Universitario”. Recentemente l’associazione di cui fai parte ha ottenuto importanti conquiste nel Consiglio degli Studenti. Puoi dirci quali? “Tra le conquiste più recenti, siamo riusciti a fare approvare la revisione della procedura per la carriera alias, essendo riusciti ad estendere questa opportunità a tutte le persone che esprimono la necessità di essere riconosciute con un’identità di genere diversa rispetto a quella assegnata alla nascita, indipendentemente dalla presenza di certificazioni mediche o legali. Una battaglia di diritti più che mai necessaria. Di ulteriore importanza è stato l’avvio dell’iter per il reinserimento della corsa autobus Amalfi – Fisciano, che permetterà agli studenti della Costiera di raggiungere agilmente il Campus. È stata da noi sottoscritta anche la richiesta di miglioramento degli strumenti tecnologici per studenti con handicap uditivi, per abbattere le barriere e rendere l’università sempre più inclusiva e accessibile”. Tu ed altri studenti pochi giorni fa siete stati a Bruxelles per contestare il DDL Sicurezza. Puoi raccontarci questa esperienza e l’emozione che avete vissuto varcando la soglia del Parlamento Europeo, il più importante organismo di rappresentanza istituzionale dell’Unione Europea? “Link Fisciano ha aderito a un importante percorso a Salerno, “l’assemblea salernitana no ddl sicurezza Salerno”, in cui confluiscono diverse realtà politiche, associazioni e movimenti. L’obiettivo è quello di creare una mobilitazione nazionale di opposizione al disegno di legge sicurezza, che getterebbe le basi per una deriva autoritaria in Italia. Grazie al percorso nella città di Salerno mi è stata data l’opportunità di fare parte di una delegazione italiana presso il Parlamento Europeo, a Bruxelles. Abbiamo chiesto e ottenuto che l’Italia diventi osservata speciale nelle sedi istituzionali europee, al pari di altri Paesi della comunità in cui le estreme destre stanno dilagando nell’indifferenza generale della società civile e della classe politica di opposizione e non solo. Questa esperienza mi ha arricchito, offrendomi la possibilità di conoscere e confrontarmi con altre realtà territoriali schierate contro questo disegno di legge, senza escludere l’aver avuto la possibilità di conoscere eurodeputati italiani, francesi, spagnoli e belgi” Quali sono i progetti che state portando avanti con l’associazione Link Fisciano? “Come organizzazione studentesca ci poniamo l’obiettivo di stimolare la coscienza critica della comunità studentesca, non solo nelle sedi dell’ateneo ma anche rispetto a tematiche nazionali. A Bologna, l’8 e 9 febbraio ho partecipato ad un’assemblea riguardo il definanziamento e tagli alle Università oltre che di precarietà nel mondo dell’istruzione. Come Link siamo schierati in prima linea contro l’inefficienza del governo in merito alle politiche universitarie. Al contempo seguiamo percorsi di convergenza di opposizione all’autonomia differenziata”. Quali sono i progetti e le ambizioni di Vincenzo Landi per il suo futuro? “Il mese di marzo mi vedrà impegnato nel conseguimento della laurea triennale. Da settembre sarò iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche Territoriali e Cooperazione internazionale, presso l’Università degli Studi di Salerno. Nel frattempo, continuerò a seguire i processi nazionali che riguardano Link Fisciano. Dal punto di vista personale l’obiettivo, per la prossima primavera, sarà quello di conseguire nuove certificazioni linguistiche. Le ultime esperienze mi hanno reso ancora più consapevole di quanto sia essenziale superare tutte le barriere comunicative per far sentire ancora più forte la propria voce. La nostra voce”. Progetti e ambizioni di un giovane del territorio che punta ad occupare ruoli di responsabilità nei propri settori di competenza.