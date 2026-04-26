Lisdta Bandecchi, Ventura in campo

Siede in consiglio comunale dal 2006, attraversando diverse stagioni politiche: inizialmente tra i banchi della maggioranza, successivamente all’opposizione. Oggi, per la prima volta, ha deciso di compiere il passo più importante del suo percorso istituzionale, candidandosi alla carica di sindaco. Domenico Ventura, per tutti “Mimmo”, è infatti candidato alla guida della città con la lista “Dimensione Bandecchi”. Si tratta di una formazione civica che fa riferimento al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, figura già nota a livello nazionale, che nei mesi scorsi ha fatto tappa a Salerno proprio per sostenere Ventura e lanciare ufficialmente la sua campagna elettorale. Una presenza che ha segnato l’avvio di un progetto politico che punta a proporre un’alternativa rispetto agli schieramenti tradizionali, facendo leva su un’impostazione pragmatica e orientata ai risultati. La presentazione ufficiale della lista si è tenuta ieri mattina a Palazzo di Città, segnando di fatto l’inizio della campagna elettorale. Un momento partecipato, durante il quale sono stati illustrati i candidati al consiglio comunale e le linee guida del programma, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo urbano, dei servizi ai cittadini e della gestione amministrativa. Per Ventura si tratta di una sfida nuova, che arriva dopo quasi vent’anni di esperienza consiliare e che rappresenta, nelle sue intenzioni, la naturale evoluzione di un impegno politico maturato sul campo, a stretto contatto con le dinamiche e le esigenze della città. Dimensione Bandecchi per Ventura sindaco. Domenico Ventura (detto Mimmo), Gerardo Tafuri, Antonio Bove, Alfonso Campitiello, Annunziata Rienzi (detta Nunzia), Pasquale Trimarco, Vincenzo Gibboni (detto Enzo), Stefano Brigantino, Matteo D’agostino, Marco Sabbato, Nicola Della Monica, Dario Faiella, Antonio Martino, Stefano Paolillo, Claudio Tulimieri, Annunziata Rinaldi (detta Nunzia), Roberto Cardella, Romeo Vicinanza, Vittorio Carpentieri, Giuseppina Orilia (detta Giusy), Rita Pappalardo, Luisa Pisapia, Claudia Tisi, Giuseppe Torraco (detto Peppe), Giuseppina De Paola (detta Giusy), Gelsomina Giordano, Massimiliano Stanzione (detto Massimo), Iolanda Coscia, Agata Battipaglia, Ornella Parasole, Giuseppe Farina (detto Peppe), Gerardo Trezza.