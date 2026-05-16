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Battipaglia, trovato un ordigno bellico in un terreno agricolo

  • Maggio 16, 2026
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Battipaglia, trovato un ordigno bellico in un terreno agricolo

Nuovo ritrovamento di un ordigno bellico nel territorio di Battipaglia, dove un residuato risalente alla Seconda guerra mondiale è stato rinvenuto all’interno di un terreno agricolo situato in via Eboli. La scoperta ha immediatamente fatto attivare i protocolli di emergenza previsti per la tutela della sicurezza pubblica. A seguito del ritrovamento, la sindaca Cecilia Francese ha firmato un’ordinanza urgente con cui dispone il divieto assoluto di accesso e avvicinamento all’area interessata, considerata potenzialmente pericolosa fino al completamento delle operazioni di verifica e bonifica.

Secondo quanto emerso nel corso di una riunione tecnica svoltasi nella giornata di ieri, la presenza dell’ordigno rappresenterebbe un concreto rischio per la pubblica e privata incolumità, rendendo necessarie misure immediate di prevenzione e controllo dell’area. L’ordigno sarebbe stato individuato durante alcune attività all’interno di un fondo agricolo, facendo scattare l’intervento delle autorità competenti e delle forze specializzate incaricate della gestione dei residuati esplosivi.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori accertamenti tecnici per definire le modalità di messa in sicurezza e l’eventuale rimozione dell’esplosivo. L’area resterà interdetta fino al completamento delle operazioni disposte dagli organi competenti.

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