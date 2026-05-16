Gasparri contro Report: Bellavia indagato ma resta loro consulente

Maurizio Gasparri torna a parlare di Report. O meglio, di Gian Gaetano Bellavia, commercialista consulente della trasmissione di Rai 3 indagato. “Ma la Rai non ha niente da dire sull’enorme scandalo Bellavia-Ranucci-Report?”. Chiede in una nota il senatore di Forza Italia, nonché membro della Vigilianza Rai, ricordando che dopo la denuncia sporta contro il commercialista “la magistratura milanese sta proseguendo nella sua indagine”.

“Apprendo che – prosegue il senatore ‘azzurro’ – sono stati perquisiti la casa e l’ufficio di Bellavia per verificare anche se abbia conservato delicati materiali ricevuti dalla magistratura nella sua funzione di consulente. Ma Bellavia fa anche il consulente della trasmissione televisiva Report e ho il sospetto che tutte queste consulenze potrebbero consentire un giro di carte e un uso frenetico di documenti che un consulente di una Procura dovrebbe trattare con adeguata riservatezza. Non traggo conclusioni. Ma – prosegue – prendo atto che la mia denuncia ha colpito una vicenda che la magistratura ritiene fondata, al punto di fare una perquisizione. La condotta di Bellavia appare quantomeno disinvolta e meritevole di indagini approfondite. Prendo poi atto che la trasmissione Report, in onda su Rai3, continua a utilizzare nelle sue puntate questo Bellavia come consulente. A quali dossier e a quali carte attinge Bellavia per dare i suoi pareri? Usa fonti aperte o si avvale anche della immensa quantità di carte che ha ottenuto dalla magistratura? Ricordiamo che tramite Bellavia giunse alla magistratura un confuso documento che elencava tutta una serie di soggetti, dei quali probabilmente Bellavia si occupava e sui quali potrebbe avere avuto anche delle carte riservate, io questo non lo so. Ma pare plausibile, sia per l’indagine della magistratura, sia per la confusa trattazione che ha fatto il Bellavia di queste vicende. E la Rai continua a far utilizzare l’indagato Bellavia da Ranucci, in una trasmissione e da un giornalista che sono stati già oggetto di polemiche e spesso di denunce in sede penale e civile”. Da qui la conclusione: “Siamo veramente all’assurdo. Lo scandalo Bellavia è sempre più grave: questo signore deve spiegare i suoi comportamenti e la Rai si deve cautelare, perché queste attività promiscue e confuse fanno pensare davvero male. Io ho già fatto una denuncia alla magistratura milanese e chiederò, nell’ambito delle modalità previste dalla legge, sempre di più chiarezza in ogni sede”.